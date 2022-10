Stand: 21.10.2022 08:20 Uhr Preise für Weihnachtsbäume bleiben in diesem Jahr stabil

Die Menschen in Niedersachsen müssen für Weihnachtsbäume in diesem Jahr wohl voraussichtlich nicht mehr Geld ausgeben als in den Vorjahren. "Die Preisspanne wird in etwa so ausfallen wie 2021. Der Grund ist eine außergewöhnlich gute Ernte", erklärte Eberhard Hennecke, Vorsitzender des Bundesverbandes der Weihnachtsbaumerzeuger, der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Die Bäume sind schön dunkelgrün und fast ohne Trockenschäden." Die Sommermonate mit wenig Niederschlag hätten den erntereifen Weihnachtsbäumen in diesem Jahr vergleichsweise wenig ausgemacht - den Jungpflanzen, die in den kommenden Jahren geschlagen werden, allerdings schon. Die Preise für Nordmanntannen lagen im Vorjahr bei 21 bis 27 Euro pro Meter, Fichten hatten neun bis zwölf Euro gekostet.

