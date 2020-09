NDR 1 Niedersachsen

Präparierte Maiskolben: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen für einen Vorfall auf einem Maisfeld in Hilter (Landkreis Osnabrück). Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Ein Unbekannter hat dort an mehreren Maispflanzen lange Metallschrauben befestigt. Mindestens eine sei bei Erntearbeiten am Donnerstag in das Schneidwerk eines Maishäckslers gelangt und habe dies erheblich beschädigt, teilte ein Sprecher mit. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Hinweise werden unter der Telefonnummer (05421) 92 13 90 entgegen genommen.

