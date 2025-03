Stand: 15.03.2025 20:20 Uhr Potenzmittel in Marmelade aus Russland: Zoll beschlagnahmt Paket

Beamte des Zollamtes Lohne haben in einem Paket aus Russland 40 Marmeladengläser gefunden, in denen sich ein verschreibungspflichtiger potenzfördernder Wirkstoff befand. Wie ein Sprecher am Mittwoch mitteilte, waren bei der Abfertigung des Pakets Unregelmäßigkeiten aufgefallen. Deshalb hätten Zollbeamte es gemeinsam mit dem Empfänger geöffnet. Der Empfänger gab laut Zoll an, dass es sich bei der Marmelade um Vitamine oder Nahrungsergänzungsmittel handele. Die Marktüberwachungsbehörde stellte den Angaben zufolge jedoch fest, dass sich in den Marmeladengläsern der potenzfördernde Wirkstoff Sildenafil befand. Dieser unterliege dem Arzneimittelgesetz und dürfe nicht einfach so zugesetzt oder verkauft werden, hieß es. Die Arzneimittel wurden dem Zoll zufolge sichergestellt und an die Marktüberwachungsbehörde gegeben.

