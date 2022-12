Stand: 13.12.2022 06:54 Uhr Posträuber von Wallenhorst muss sechs Jahre ins Gefängnis

Ein Mann aus Wallenhorst (Landkreis Osnabrück) muss sechseinhalb Jahre ins Gefängnis. Das Landgericht Osnabrück verurteilte den 39-Jährigen am Montag wegen schweren Raubes. Er hatte im vergangenen Juni die Postfiliale in Wallenhorst überfallen und dabei die Kassiererin mit einer Schreckschusspistole bedroht. Beute: 40.000 Euro. Der Wallenhorster ist drogenabhängig und muss deshalb nicht nur in Haft, sondern auch einen Entzug machen.

