Stand: 01.09.2021 20:51 Uhr Popoklatsch mit Anlauf: Arschbomben-Wettbewerb in Diepholz

Letzter Ferientag im Diepholzer Freibad "Müntepark" - Zeit für eine ganz besondere Veranstaltung: Der Arschbomben-Wettbewerb stand am Mittwoch an. Eingeteilt nach vier Gewichtsklassen haben sich die Springer und Springerinnen aufs Brett gewagt. Eine Jury aus Bademeistern und Profis vom Schwimmverein hat die Sprünge der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bewertet. Die Kriterien: Höhe der Fontäne - aber auch die Ausführung und sogar die möglichst aufsehenerregenden Schreie beim Springen. Zu gewinnen gab es auch etwas: Urkunden für alle Teilnehmer und für die drei Bestplatzierten einen Gutschein beim Schwimmbad-Kiosk. Bunte Tüten und Pommes rot-weiß also für die gelungensten Bauch- oder Popo-Klatscher.

VIDEO: Diepholz: Arschbomben-Wettbewerb in vier Gewichtsklassen (2 Min)

Dieses Thema im Programm: Regional Osnabrück | 01.09.2021 | 15:00 Uhr