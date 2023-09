Stand: 14.09.2023 07:38 Uhr Polizisten schießen mutmaßlichem Einbrecher auf Flucht ins Bein

Nach einer Verfolgungsjagd hat die Polizei in Glandorf (Landkreis Osnabrück) einen mutmaßlichen Einbrecher festgenommen. Der 36 Jahre alte Mann soll am Mittwochvormittag versucht haben, in ein Gehöft im nordrhein-westfälischen Ostbevern einzubrechen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Osnabrück mitteilten. Aufmerksame Nachbarn verfolgten ihn bei seiner Flucht mit dem Auto und riefen die Polizei. In einem Waldstück in Glandorf hielt der Mann an. Als zwei Polizeibeamte ihn festnehmen wollten, habe der Mann sie angegriffen. Nachdem der Einsatz von Pfefferspray keine Wirkung gezeigt habe, hätten die Beamten die Schusswaffe verwendet. Der 36-Jährige wurde zweimal im Bereich des Oberschenkels und der Hüfte getroffen. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden und schwebe nicht in Lebensgefahr, hieß es.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 14.09.2023 | 07:00 Uhr