Stand: 07.03.2022 21:30 Uhr Polizeitaucher durchsuchen Teich in Georgsmarienhütte

Polizeitaucher aus Oldenburg haben am Montag einen Teich im Kasinopark in Georgsmarienhütte (Landkreis Osnabrück) durchsucht. Hintergrund des Tauchereinsatzes waren laut Mitteilung jüngste Ermittlungen gegen und Festnahmen von mutmaßlichen Wohnungseinbrechern aus Georgsmarienhütte. Daraus hätten sich neue Hinweise ergeben, dass sich Diebesgut in dem See befinden könnte. Der Tauchereinsatz am Montag endete demnach ohne Ergebnis: Die Taucher fanden keine Beweise, die für das Verfahren eine Rolle spielen. Die Ermittlungen dauern an. Sie richten sich aktuell gegen den Kopf der Bande sowie gegen vier weitere mutmaßliche Mittäter.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 07.03.2022 | 18:00 Uhr