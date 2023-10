Stand: 12.10.2023 14:29 Uhr Polizeieinsatz im Waldbesetzer-Camp bei Bramsche

In einem Protestcamp von Klimaaktivisten bei Bramsche (Landkreis Osnabrück) ist es am Donnerstagmorgen zu einem Polizeieinsatz gekommen. Die Polizei begründete dies damit, dass Bewohnerinnen und Bewohner des Camps diverse Gegenstände - darunter Stammholz sowie Tische und Stühle - auf einem Privatgrundstück abgestellt hatten. Diese sollten sie nun beseitigen, hieß es. Das Holz sollen sie den Angaben zufolge zuvor von den Privatgrundstücken entwendet und für eigene Zwecke benutzt haben. Die Aktivisten sind den Aufforderungen der Polizei größtenteils kooperativ nachgekommen, hieß es weiter. Die Polizei beschlagnahmte das Holz zunächst und gab es an die Besitzer zurück. An dem Einsatz waren neben Beamten der Polizeiinspektion Osnabrück auch Beamte der Bereitschaftspolizei und die technische Einheit beteiligt. Das Camp wurde nicht geräumt, der Schutz der Versammlung gelte weiterhin, hieß es.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min