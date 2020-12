Stand: 29.12.2020 11:34 Uhr Polizei will an Silvester verstärkt kontrollieren

Die Polizei kündigt für die Silvesternacht verstärkte Kontrollen an. Die Beamten würden in der gesamten Region darauf achten, dass die Corona-Regeln eingehalten werden, heißt es aus der Polizeidirektion Osnabrück. Im Sinne des Infektionsschutzes sei es wichtig, Menschenansammlungen zu verhindern, so ein Polizeisprecher. Aber auch das Verbot von Feuerwerk auf öffentlichen Plätzen werde kontrolliert. Auch Bereitschaftpolizisten kämen dabei zum Einsatz. Dabei setze die Polizei zunächst auf die Vernunft der Menschen. Wenn nötig, könnten aber auch Bußgelder verhängt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 30.12.2020 | 06:30 Uhr