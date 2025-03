Stand: 25.03.2025 20:41 Uhr Polizei warnt vor falschem Gewinnspiel auf Instagram

Mindestens fünf Osnabrücker sind nach Angaben der Polizei zuletzt einer Betrugsmasche auf Instagram zum Opfer gefallen. Sie hatten demnach an einem vermeintlichen Gewinnspiel auf der Plattform teilgenommen. Dabei versprachen mutmaßliche Fake-Profile eine Verdopplung des eingesetzten Geldbetrags innerhalb von 60 Minuten. Die Betrugsmasche lief nach einem festen Muster ab: Zunächst sollten die Opfer dem einem Account folgen und per WhatsApp das Codewort "Giveaway" senden. Anschließend wurden sie aufgefordert, einen Betrag zwischen 100 und 400 Euro per PayPal zu überweisen. Nach der Zahlung brach der Kontakt ab und die Profile waren nicht mehr zu finden. Die Beamten warnen, dass unrealistisch hohe Gewinne oftmals ein typisches Zeichen für Betrug seien.