Stand: 11.04.2022 09:02 Uhr Polizei warnt vor betrügerischen Mahnschreiben

Die Polizei warnt aktuell vor betrügerischen Mahnschreiben in der Region Osnabrück. Danach werden unter dem Betreff "Vorgerichtliche Mahnung" Privatpersonen per Post von einer Rechtsanwaltskanzlei aus München kontaktiert. Die Bürger werden in den Schreiben aufgefordert, Zahlungen für einen angeblich abgeschlossenen Dienstleistungsvertrag zu leisten. Die Polizei Osnabrück warnt ausdrücklich davor, entsprechende Geldbeträge zu überweisen. Wer ein solches Schreiben erhält, sollte Anzeige erstatten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 11.04.2022 | 06:30 Uhr