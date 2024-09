Stand: 25.09.2024 15:45 Uhr Polizei warnt: Betrüger locken mit falschen Krypto-Investitionen

Die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim warnt vor einer Zunahme von Betrugsfällen im Bereich des sogenannten "Cybertrading". Betrüger geben sich dabei als Anlageexperten aus, um mit vermeintlich lukrativen Investitionen in Kryptowährungen wie Bitcoin zu locken, teilte die Polizei mit. Durch geschickte Verkaufstaktiken und gefälschte Dokumente werden die Opfer dazu gebracht, ihr Geld nicht tatsächlich zu investieren, sondern es etwa an Scheinfirmen zu überweisen. Dafür nutzen die Betrüger teils auch Webseiten, die seriös aussehen und nur schwer als Betrugsplattform zu erkennen sind. Die Polizei rät deshalb, Trading-Anbieter sorgfältig zu überprüfen, keine sensiblen Daten preiszugeben und sich von unabhängigen Experten, Verbraucherzentralen oder der Hausbank beraten zu lassen. Auch im Raum Goslar und im Landkreis Osnabrück war es in diesem Jahr zu ähnlichen Vorfällen gekommen.

