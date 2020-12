Stand: 17.12.2020 11:15 Uhr Polizei verzeichnet Corona-Verstöße im Landkreis Diepholz

Die Polizei hat im Landkreis Diepholz in den vergangenen Tagen mehrere Verstöße gegen die Corona-Verordnung registriert, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. In Sulingen trafen die Beamten nach eigenen Angaben in einer Wohngruppe trotz Besuchsverbots fünf Personen aus drei Haushalten an. Auch in Twistringen entdeckte die Polizei in einer Wohnungen mehr als die erlaubte Anzahl von Personen und Haushalten, nachdem die Beamten wegen Ruhestörung gerufen worden waren. Die Polizei leitete Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten ein.

