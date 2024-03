Polizei verleumdet? Berufungsprozess in Osnabrück gestartet Stand: 08.03.2024 17:56 Uhr Musste sich eine Klima-Aktivistin nackt auf der Polizeiwache in Osnabrück ausziehen - oder war das gelogen? Vor Gericht kassierte die 24-Jährige eine Niederlage. Nun ist der Berufungsprozess gestartet.

Zum Auftakt des Verfahrens vor dem Landgericht Osnabrück zeigte sich die Aktivisten am Freitag entsetzt über das Urteil aus erster Instanz. Das Amtsgericht Osnabrück hatte sie im Mai 2023 wegen Nötigung, falscher Verdächtigung und Verleumdung zu einer Geldstrafe in Höhe von 120 Tagessätzen zu je 15 Euro verurteilt - und war damit deutlich über der Forderung der Staatsanwaltschaft geblieben. Diese hatte lediglich 70 Tagessätze gefordert.

Aktivistin fürchtet um Folgen für Beruf

Für die Aktivistin ist die Höhe der Strafe entscheidend. Denn: Wäre das Gericht der Forderung der Anklage gefolgt, wäre die Frau nicht vorbestraft - was sie durch das ergangene Urteil ist. In dem Berufungsprozess hofft sie nun auf eine mildere Beurteilung - und damit verbunden - einen Wegfall der Vorstrafe. Diese könne Auswirkungen auf ihre berufliche Zukunft haben, sagte sie am Freitag vor Gericht. Die Frau studiert nach eigenen Angaben Psychotherapie.

Unangemeldeter Sitzprotest im Januar 2022

Hintergrund sind die Folgen eines unangemeldeten Sitzprotests in Osnabrück im Januar 2022. Nachdem die Polizei eingegriffen hatte und die junge Frau mit auf die Wache nahm, hatte sie öffentlich schwere Vorwürfe gegen mehrere Beamte erhoben. "Mir wurde gesagt, das sei jetzt kein Scherz, ich soll jetzt auch die Unterwäsche ausziehen." Die Polizei wies diese Vorwürfe zurück und zeigte die Frau an. Das Amtsgericht gab dem Recht.

Polizei weist Vorwürfe von sich

Beteiligte Polizistinnen und Polizisten bestätigten zum Auftakt des Berufungsverfahrens am Freitag ihre bisherige Darstellung. Die Klima-Aktivistin sei bei der Durchsuchung nie vollständig nackt gewesen, so die beiden anwesenden Beamtinnen. Oberkörper und Unterkörper seien nicht gleichzeitig entkleidet worden und auch die Unterwäsche hätte die Angeklagte nicht ablegen müssen. Diese habe sie nur anheben müssen. Die Polizistinnen betonten vor Gericht, dass sie solche Durchsuchungen öfter durchführen würden und der Ablauf standardgemäß erfolgt sei.

Der Prozess wird am Dienstag fortgesetzt.

