Stand: 20.04.2022 09:44 Uhr Polizei- und Feuerwehrauto prallen zusammen: Drei Verletzte

Bei Hoogstede im Landkreis Grafschaft Bentheim sind am Dienstagabend ein Polizeiauto und ein Einsatzwagen der Feuerwehr zusammengestoßen. Dabei wurden zwei Polizisten und ein Feuerwehrmann verletzt. Die Einsatzkräfte waren am Dienstagabend auf dem Weg zu einem Brand, wie die Polizeidirektion Osnabrück mitteilte. Die Kollision ereignete sich, als der Streifenwagen einen Pkw überholte. Der Fahrer des Polizeiwagens zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Sein Beifahrer kam mit leichten Verletzungen davon. Leicht verletzt wurde auch einer der acht Einsatzkräfte im Feuerwehrwagen. Die Fahrerin des Pkw erlitt einen Schock.

VIDEO: Zwei Polizisten nach Kollision mit Feuerwehr verletzt (1 Min)

