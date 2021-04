Stand: 26.04.2021 11:28 Uhr Polizei sucht mit Hubschrauber nach vermisstem Senior

Die Polizei hat am Montagmorgen in Neuenkirchen bei Bramsche mit einem Hubschrauber nach einem Senioren gesucht. Der Mann wurde in einem Altenheim vermisst. Er war dort nach Angaben der Polizei zuletzt gegen 1 Uhr gesehen worden. Mithilfe des Hubschraubers konnte die Polizei den Mann finden - er wird nun medizinisch untersucht, da er lange Zeit in der Kälte saß.

