Stand: 04.04.2021 13:54 Uhr Polizei sucht mit Hubschrauber mutmaßlichen Brandstifter

Nachdem es in Diepholz in der Nacht auf Ostersonntag gleich dreimal gebrannt hatte, setzte die Polizei bei der Suche nach dem mutmaßlichen Brandstifter Hubschrauber und Wärmebildkamera ein. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatten Zeugen von einer schwarz gekleideten Person berichtet. In der Nacht hatte zunächst ein Haufen mit Kunststoffabfällen in einem Recyclingbetrieb gebrannt, wenig später standen zwei Fahrzeuge in Flammen. Alle drei Brände konnten den Angaben zufolge rasch gelöscht werden. Der mutmaßliche Brandstifter wurde bei der Fahndung nicht gefunden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 04.04.2021 | 15:00 Uhr