Polizei sucht europaweit nach Verdächtigem aus Rieste Stand: 25.08.2021 14:43 Uhr Die Polizei sucht mit einem europaweiten Haftbefehl nach einem Mann, der im Landkreis Osnabrück eine 82 Jahre alte Frau getötet haben soll. Bislang sei er polizeilich nicht in Erscheinung getreten.

Michael S. sei auffällig groß und korpulent, sagte ein Polizeisprecher aus Osnabrück. "Er ist mit einem Pkw unterwegs und bislang in unbekannte Richtung flüchtig. Es handelt sich um einen roten Ford Focus", so der Sprecher gegenüber dem NDR in Niedersachsen. Zu einer möglichen Beziehung zwischen Opfer und dem 27 Jahre alten mutmaßlichen Täter sowie einem Motiv machten die Ermittler weiterhin keine Angaben.

Wer hat in der Nacht auf Sonntag Verdächtiges bemerkt?

Eine Gefahr gehe von dem Flüchtenden nach Angaben der Beamten nicht aus. Wer ihn erkennt, soll trotzdem nicht versuchen selbst Polizei zu spielen, sagte der Sprecher. "Wenn die Person wahrgenommen wird oder jemand denkt 'Mensch, ich hab die Person gesehen, oder der sieht der Person ähnlich', dann die örtliche Polizei oder im Zweifelsfall immer die 110 anrufen." Auch sucht die Polizei nach Zeugen, die in Rieste Verdächtiges in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag gesehen haben.

Personenbeschreibung von Michael S.

1,90 Meter groß;

kräftige, korpulente Statur;

rötliche Haarfarbe;

mitunter Brillenträger;

vermutlich auf der Flucht in einem roten Ford Focus mit dem Kennzeichen "OS-MO 735".

Polizei bittet um Hinweise



(0541) 3 27 31 03 (tagsüber);

(0541) 3 27 30 71 (tagsüber);

(0541) 3 27 21 15 (rund um die Uhr);

oder jede andere Polizeidienststelle.

Angehörige finden Seniorin leblos in Wohnung

Angehörige hatten die Frau am Sonntagmittag leblos in deren Wohnung aufgefunden. Die Spurenlage deutete auf eine Gewalttat hin. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion an. "Die Ergebnisse wollen wir vorerst nicht bekannt geben, dabei handelt es sich um Täterwissen", sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft gegenüber dem NDR in Niedersachsen. Am Montagvormittag hatte sich ein dringender Tatverdacht gegen den 27-Jährigen ergeben, Fahnder durchsuchten dessen Wohnung.

