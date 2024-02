Stand: 16.02.2024 14:25 Uhr Polizei stoppt auf A30 zu schnellen Autofahrer - und wird gefilmt

Ein Mann ist auf der A30 bei Osnabrück wegen stark erhöhter Geschwindigkeit von der Polizei angehalten worden. Nach Polizeiangaben vom Freitag war der 26-Jährige am Dienstag in seinem Auto mit 168 Stundenkilometern erwischt worden. Er fuhr damit deutlich schneller als die erlaubten 100 Stundenkilometer. Als die Beamten den Autofahrer stoppten, bemerkten sie, dass dieser offenbar schon während der Fahrt begonnen hatte, den Polizeieinsatz zu filmen. Anschließend soll er das Video noch verschickt haben. Gegen den Mann wird nun wegen Geschwindigkeitsüberschreitung und Nutzung des Handys am Steuer ermittelt.

