Stand: 16.10.2020 13:50 Uhr Polizei stoppt Auto mit mehr als 70 Kilo Haschisch auf A30

Beamte des grenzüberschreitenden Polizeiteams haben in einem Auto auf der A 30 bei Bad Bentheim 73 Kilogramm Haschisch gefunden. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Die Drogen im Wert von rund 600.000 Euro lagen in einem professionellen Versteck im Inneren des Wagens, so die Polizei. Der 32-jährige Fahrer war am Donnerstagnachmittag aus den Niederlanden eingereist und wurde auf dem Parkplatz "Bentheimer Wald" angehalten. Gegen ihn wurde Haftbefehl erlassen.

Weitere Informationen Bad Bentheim: Polizei setzt Kooperation fort Die deutsche und die niederländische Polizei wollen ihre Kooperation im Grenzgebiet fortsetzen und haben eine entsprechende Erklärung unterzeichnet. Das Team ist in Bad Bentheim stationiert. mehr

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 16.10.2020 | 13:30 Uhr