Stand: 22.04.2022 12:39 Uhr Polizei schnappt minderjährige Graffiti-Bande

Die Polizei in Georgsmarienhütte und Osnabrück hat eine Gruppe minderjähriger Graffiti-Sprayer geschnappt - und hatte dabei Hilfe von einem Hausmeister. Wie die Polizei mitteilte, hinterließen die 13- bis 14-Jährigen zuvor an zahlreiche Orten in Georgsmarienhütte ihre individuellen Schriftzeichen: Sie sprühten sie an Toiletten, Turnhallen, Schnellrestaurants und an Stromkästen. Zwei der Kinder waren auch in Osnabrück unterwegs, wo sie ihre Graffitis - auch "Tags" genannt - unter anderem in Park- und Treppenhäusern sowie auf einer Lärmschutzwand der Bahn aufbrachten. Auf die Spur der Sprayer kamen die Beamten demnach durch das Auswerten von Social-Media-Chats - und weil der Hausmeister einer Schule einen Täter nahe eines Tatortes erwischte. Alle Jungen haben laut Polizei mittlerweile Geständnisse abgelegt und versprochen, ihre Graffiti-Karriere zu beenden. Die 13-Jährigen gehen straffrei aus, da sie vor dem Gesetz als strafunmündig gelten. Der 14-Jährige muss ein Verfahren wegen Sachbeschädigung fürchten. Auf die Eltern dürften Schadensersatzforderungen von mehreren Tausend Euro zukommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 22.04.2022 | 13:30 Uhr