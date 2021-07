Stand: 05.07.2021 08:44 Uhr Polizei schnappt drei mutmaßliche Katalysatoren-Diebe

Im nördlichen Landkreis Osnabrück sind in den vergangenen Wochen immer wieder Katalysatoren von Autos abmontiert und gestohlen worden. Am Wochenende hat die Polizei nun bei einer Fahrzeugkontrolle drei verdächtige Männer festgenommen. In ihrem Wagen und bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung in Quakenbrück fanden die Beamten mehrere Katalysatoren und Werkzeuge. Laut Angaben des Landeskriminalamts werden immer mehr Auto-Katalysatoren gestohlen, weil darin Edelmetalle enthalten sind. Bei einem Recyclingunternehmen könne ein gebrauchter Katalysator mehrere Hundert Euro bringen.

