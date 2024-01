Stand: 21.01.2024 15:01 Uhr Polizei räumt Bahnhof Nordhorn nach Drohanruf

Nach einem Drohanruf hat die Polizei am Samstagabend den Bahnhof in Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) geräumt. Ein bisher unbekannter Mann habe am Telefon angegeben, dass eine konkrete Gefährdung der Fahrgäste unmittelbar bevorstünde, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Beamten stoppten daraufhin auch den Zugverkehr im Bereich Nordhorn. Später am Abend konnte die Polizei Entwarnung geben: Ermittlungen hätten ergeben, dass zu keinem Zeitpunkt eine konkrete Gefährdung vorlag. Die Ermittlungen dauern an.

