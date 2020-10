Stand: 03.10.2020 13:33 Uhr Polizei rät von Shopping-Reisen in die Niederlande ab

Die Polizei im Emsland rät davon ab, den Tag der deutschen Einheit in den benachbarten Niederlanden zu verbringen. Ein Trip über die Grenze gehöre für viele am. 3. Oktober dazu, schrieb die Polizeiinspektion am Twitter. In Zeiten von Corona sehe das anders aus. Mehrere niederländische Gemeinden hätten appelliert: "Bitte bleibt am 3. Oktober zu Hause!" Am Freitag hatte die Bundesregierung vier weitere niederländische Provinzen - Groningen, Drenthe, Gelderland und Overijssel - zu Corona-Riskogebieten erklärt. Limburg ist die einzige Grenzregion zu Deutschland, die noch nicht betroffen ist. Außerdem ist noch Zeeland an der Nordseeküste ausgenommen. Traditionell fahren sonst immer viele Deutsche am Feiertag zum Shoppen über die Grenze.

Weitere Informationen Niedersachsens Behörden melden 272 neue Corona-Infektionen Wie geht es Niedersachsen mit der Corona-Pandemie? Die aktuellen Zahlen und Nachrichten zu den Covid-19-Fällen im Land. mehr

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 03.10.2020 | 16:00 Uhr