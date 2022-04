Stand: 13.04.2022 13:15 Uhr Polizei nimmt Drogendealer-Trio um Großmutter fest

Die Polizei im Emsland und der Graftschaft Bentheim hat ein mutmaßliches Drogendealer-Trio dingfest gemacht. Darunter: Eine Großmutter. Die 59-Jährige soll zusammen mit ihrer 29-jährigen Enkelin und einem 34-jährigen Mitbewohner einen systematischen Handel unterschiedlicher Drogen betrieben haben, wie die Polizei mitteilt. Die beiden Frauen sind demnach im Verdacht, mehrfach Betäubungsmittel aus den Niederlanden für den Verkauf in Deutschland geschmuggelt zu haben. Die zum Teil harten Drogen sollen sie auch an Minderjährige verkauft haben. Der 34-Jährige soll Großmutter und Enkelin geholfen haben. Die Beamten nahmen die Frauen bei einer Verkehrskontrolle auf der A31 fest. Im Auto fanden sich Bargeld und diverse Drogen. Bei der Durchsuchung der Wohnung der beiden in Dörpen fand die Polizei außerdem zahlreiche Beweismittel, darunter auch dort: mehrere Gramm Crack und Kokain. Die Beschuldigten wurden nach der Vernehmung auf Anordnung der Staatsanwaltschaft zunächst mangels Haftgründen entlassen.

