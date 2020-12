Stand: 30.12.2020 09:01 Uhr Polizei löst Geburtstagsfeier in Damme auf

Am Dienstagabend hat die Polizei eine Geburtstagsfeier in Damme (Landkreis Vechta) aufgelöst. Die Beamten wurden nach eigenen Angaben wegen einer Ruhestörung in ein Mehrfamilienhaus gerufen. Am Einsatzort stellte sich heraus, dass eine Feier in einer Wohnung die Ursache des Lärms war. In einem Wohnzimmer feierten demnach elf Erwachsen im Alter von 19 bis 48 Jahren sowie sieben Kinder aus vier verschiedenen Haushalten einen Geburtstag. Laut Polizei saßen alle ohne eine Mund-Nasen-Bedeckung an einem Tisch. Sie verstießen damit gegen die Kontaktbeschränkungen der Corona-Verordnung. Die Gäste mussten die Wohnung verlassen. Gegen die Erwachsenen wurden Bußgeldverfahren eingeleitet.

30.12.2020 | 10:30 Uhr