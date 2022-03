Stand: 02.03.2022 09:12 Uhr Polizei kontrolliert Lkw im Emsland - 45 Verstöße geahndet

In der vergangenen Woche haben Beamte der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim bei auf den Autobahnen A30 und A31 bei 128 Lkw-Kontrollen 45 Verstöße festgestellt. Der Fokus habe auf sogenannten güterkraftverkehrsrechtlichen Bestimmungen gelegen, teilte die Polizei mit. Damit soll verhindert werden, dass Speditionen aus anderen Ländern die üblichen Transporttarife unterbieten. In diesem Zusammenhang stellten die Beamten fünf Verstöße fest, bei denen die Fahrer keine gültigen Lizenzen vorlegen konnten. Darüber hinaus wurden in elf Fällen Gespanne wegen Überladungen aus dem Verkehr gezogen. Außerdem wurde ein Sattelzug mit mehreren technischen Mängeln stillgelegt - darunter eine gebrochene Bremsscheibe.

