Polizei hebt Netzwerk von Geldautomaten-Sprengern aus Stand: 30.09.2021 09:10 Uhr Polizei und Staatsanwaltschaft Osnabrück haben mit ihren niederländischen Kollegen drei mutmaßliche Geldautomaten-Sprenger verhaftet. Sie deckten auf, dass die Täter an angekauften Geldautomaten üben.

Das Ermittlerteam nahm die drei Tatverdächtigen am Dienstag bei einer groß angelegten Razzia in den Niederlanden fest, wie die Polizei Osnabrück am Donnerstag mitteilte. Die drei Männer sitzen in Untersuchungshaft in den Niederlanden und sollen nach Deutschland ausgeliefert werden. In dem Verfahrenskomplex befinden sich insgesamt neun Beschuldigte in Untersuchungshaft.

Videos 1 Min Gesprengte Geldautomaten: Wie gehen die Täter vor? Katrin Gladitz vom LKA Niedersachsen erklärt Hintergründe und sagt, wie Banken sich schützen können. 1 Min

Ermittler kommen an Organisatoren und Logistiker heran

Erstmals sei es den Ermittlern gelungen, auch an die Organisatoren und Logistiker heranzukommen, sagte der Präsident der Polizeidirektion Osnabrück, Michael Maßmann. "Wir sind unserem Ziel, die kriminellen Strukturen aufzuhellen und zu zerschlagen, ein sehr großes Stück nähergekommen." So deckten die Ermittler auf, dass die Täter in Deutschland Geldautomaten unter dem Vorwand einer künstlerischen Aktion kauften. In einer Art Trainingszentrum in Utrecht testete die Tätergruppe dann den Angaben zufolge Sprengungen an den verschiedenen Geldautomaten. Darüber hinaus wiesen die Ermittler nach, dass die Täter mit verschlüsselten Smartphones kommunizierten und oftmals hochmotorisierte Fahrzeuge nutzten.

Sprengutensilien, Geldzählmaschine, Blaulicht beschlagnahmt

Die Ermittler beschlagnahmten bei den Durchsuchungen unter anderem Sprengutensilien, eine Geldzählmaschine, ein mobiles Blaulicht, mehr als 20 elektronische Kommunikationsgeräte, zahlreiche Datenträger und Speichermedien. Die Ermittler hoffen anhand der Beweismittel, den Verdächtigen weitere Taten zuordnen zu können. Zudem erhoffen sie sich Hinweise auf Auftraggeber, Hintermänner, strukturelle Verflechtungen der Kriminellen sowie Hinweise darauf, wo die Beute ist.

34 Beschuldigte, 15 vorgeworfene Taten

Mehr als anderthalb Jahre ermittelten die Strafverfolgungsbehörden grenzübergreifend gegen verschiedene Täterbanden, die untereinander Beziehungen pflegten. Insgesamt ermittelten die Beamten 23 Beschuldigte. Den Tätern werden bundesweit 15 Geldautomatensprengungen vorgeworfen. Zwei Taten aus dem vergangenen Jahr in der Grafschaft Bentheim in Itterbeck und Schüttorf sollen auf das Konto der Täter gehen. Die deutschen und niederländischen Beamten arbeiten zusammen mit Europol an dem Fall.

Weitere Informationen Urteil: Sieben Jahre Haft für Geldautomaten-Sprenger Mindestens drei Versuche räumte der Mann ein - nur einer brachte ihm Beute. Offen bleibt, ob er einer Bande angehörte. (12.04.2021) mehr Schüttorf: Gebäude brennt nach Automatensprengung Nach einer Geldautomaten-Sprengung in Schüttorf ist ein Wohn- und Geschäftshaus in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte fünf Bewohner retten, der Schaden liegt im Millionenbereich. (29.02.2020) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 30.09.2021 | 08:30 Uhr