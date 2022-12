Stand: 15.12.2022 15:34 Uhr Polizei fasst mutmaßlichen Tankstellenräuber

Die Polizei Diepholz hat einen mutmaßlichen Tankstellenräuber gefasst. Der 32-Jährige sitze in Untersuchungshaft, hieß es am Donnerstag in einer Mitteilung. Dem Mann wird vorgeworfen, vor gut eineinhalb Wochen einen Autohof ausgeraubt zu haben. Dabei soll er ein Messer dabei gehabt und eine dreistellige Summe Bargeld erbeutet haben. Danach war der Täter in einem Auto geflüchtet. Am Mittwoch fand die Polizei das Fluchtauto in Lohne (Oldenburg) und stellte es sicher. Am selben Abend erschien der mutmaßliche Tankstellenräuber auf der Suche nach seinem Auto bei der Polizei. Die Beamten nahmen ihn fest.

Weitere Informationen Unbekannter Täter überfällt Tankstelle in Diepholz Laut Polizei soll der Mann mit einem Messer eine Angestellte bedroht haben. Die Beute war allerdings überschaubar. (05.12.2022) mehr

