Stand: 17.04.2023 20:04 Uhr Polizei fahndet mit Foto nach mutmaßlichem Vergewaltiger

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einem Mann, der Anfang März in Osnabrück eine 27-Jährige vergewaltigt und ausgeraubt haben soll. Die Beamten veröffentlichten am Montag ein Foto, das kurz vor der Tat Anfang März auf einem Tankstellengelände entstanden ist. Zu sehen ist ein Mann auf einem Fahrrad. Zudem zeigten die Ermittler ein Foto von einem metallischen Armband, das der Täter getragen haben soll. Nach den bisherigen Erkenntnissen schlug der unbekannte Mann am 3. März am frühen Morgen mehrfach auf die Frau ein, raubte sie aus und vergewaltigte sie. Die 27-Jährige wurde schwer verletzt. Hinweise nimmt die Polizei Osnabrück unter den Telefonnummern (0541) 327 21 15 oder (0541) 327 31 03 entgegen.

