Stand: 13.08.2021 11:10 Uhr Polizei ermittelt Tatverdächtige nach Bränden im Emsland

Nach zwei Bränden in leer stehenden Häusern in Salzbergen und Spelle im Landkreis Emsland hat die Polizei nach eigenen Angaben mehrere Verdächtige ermittelt. Die fünf jungen Männer und Frauen im Alter zwischen 15 und 27 Jahren sollen die Feuer gelegt haben. Bei einem Brand in einem unbewohnten Haus in Salzbergen entstand nur geringer Schaden. Ein zweites Feuer in der Nacht zu Freitag in einer leer stehenden Gaststätte in Spelle richtete dagegen einen Schaden im sechsstelligen Bereich an.

