Stand: 19.12.2022 15:24 Uhr Polizei entdeckt verbotene Feuerwerkskörper bei 24-Jährigem

In Bad Bentheim hat die Bundespolizei am späten Samstagnachmittag bei einem 24-Jährigen verbotene Feuerwerkskörper sichergestellt. Der Autofahrer war mit seinem Pkw aus den Niederlanden über die Autobahn 30 in das Bundesgebiet eingereist. Bei einer Kontrolle des Autos entdeckten die Bundespolizisten 15 sogenannte Pollenböller, die in Deutschland wegen ihrer Gefährlichkeit nicht zugelassen sind. Die Beamten stellten die Feuerwerkskörper sicher. Gegen den jungen Mann wurde ein Verfahren wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz eingeleitet.

