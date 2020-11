Stand: 18.11.2020 12:00 Uhr Polizei efindet 30.000 Euro Falschgeld bei Auto-Kontrolle

Bad Bentheim: Die Bundespolizei hat bei einer Pkw-Kontrolle auf der A30 eine größere Menge Falschgeld sichergestellt. Es handelt sich um 30 Tausend Euro in Zwanzig Euro Scheinen, so die Polizei. Das Geld war im Wagen von zwei Männern versteckt, die aus den Niederlanden einreisen wollten. Im Kofferraum fanden die Beamten eine Art Schwert mit einer 50 Zentimeter langen Klinge. Die Beiden wurden festgenommen an den Zentralen Kriminaldienst übergeben.

