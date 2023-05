Stand: 24.05.2023 12:48 Uhr Polizei durchsucht Protestcamp von Waldbesetzern bei Bramsche

In der Nähe von Bramsche (Landkreis Osnabrück) hat die Polizei am Mittwoch ein Protestcamp von Aktivisten durchsucht. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, stehe die Durchsuchung im Zusammenhang mit Ermittlungen zu "diversen Straftaten", für die mutmaßlich Bewohner des Camps verantwortlich seien. Unter anderem gehe es um die Beschädigung von Hochsitzen für die Jagd. Darüber hinaus ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft nach eigenen Angaben wegen Brandstiftung an einem Bagger und illegaler Fällung von Bäumen, die anschließend im Camp verbaut worden sein sollen. Ziel der Durchsuchungen sei es, "Beweismittel und Diebesgut" zu finden sowie mögliche Beschuldigte zu identifizieren. Die Räumung des Camps sei "explizit" nicht geplant, hieß es. Die Aktivistinnen und Aktivisten besetzen das Waldstück zwischen Bramsche und Wallenhorst nach eigenen Angaben bereits seit fast einem Jahr. Sie errichteten laut Polizei ein Camp mit Baumhäusern, um gegen den Weiterbau der Autobahn 33 zu protestieren. Laut der Aktivisten soll dafür Wald gerodet werden.

Protestcamp gegen A33-Ausbau: Zwei Aktivisten festgenommen Die Protestierenden hatten versucht, Baumfällarbeiten zu behindern. Die Polizei ermittelt. (23.11.2022)

