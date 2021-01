Stand: 26.01.2021 14:58 Uhr Polizei beschlagnahmt 100.000 rezeptpflichtige Tabletten

Bei der Kontrolle eines Transporters nahe Rheine (Nordrhein-Westfalen, NRW) an der Landesgrenze zu Niedersachsen haben Bundespolizisten 99.300 Tabletten eines Schmerzmittels aus der Gruppe der Opioide entdeckt und beschlagnahmt. Nach Angaben der Bundespolizei in Bad Bentheim (Grafschaft Bentheim) beläuft sich der Schwarzmarktwert der Medikamente auf rund 166.000 Euro. Die Beamten hatten den 26-jährigen Transporter-Fahrer bereits am Sonntag aus dem Verkehr gezogen, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Die Tabletten waren hinter der Verkleidung im Laderaum des Fahrzeugs versteckt. Woher sie stammen ist laut Bundespolizei unklar. Der Fahrer sitzt in U-Haft, gegen ihn wird wegen Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz ermittelt.

