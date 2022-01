Stand: 21.01.2022 11:34 Uhr Polizei Osnabrück zerschlägt internationale Autoschieber-Bande

Der Polizei Osnabrück ist ein Schlag gegen eine international agierende Verbrecherorganisation gelungen. Drei Jahre haben die Beamten gefahndet und konnten nun nach eigenen Angaben 13 Bandenmitglieder ermitteln. Diese sollen hochpreisige Autos im Wert von 2,5 Millionen Euro vor allem in Deutschland gestohlen und dann mit gefälschten Papieren weltweit weiterverkauft haben, teilte die Polizei mit. Meist seien die Wagen über Rotterdam nach Dubai verschifft worden. Einer der mutmaßlich führenden Köpfe der Bande sitzt derzeit in den Niederlanden in Untersuchungshaft. Er soll bald nach Deutschland ausgeliefert werden. Im Rahmen ihrer Ermittlungen fanden die Beamten außerdem bei einer Razzia in Litauen Ende 2021 rund 400.000 Euro Bargeld sowie 60 gefälschte Fahrzeugbriefe.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 21.01.2022 | 09:30 Uhr