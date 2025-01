Deutliches Plus an Passagieren am Flughafen Münster-Osnabrück

Stand: 09.01.2025 15:29 Uhr

Einen deutlichen Zuwachs an Fluggästen hat der Flughafen Münster-Osnabrück (FMO) im Jahr 2024 verzeichnet. Im bundesweiten Vergleich könnte der FMO in der Jahresbilanz am Ende sogar Spitzenreiter werden.