Stand: 09.04.2022 18:06 Uhr Plötzlicher Hagelschauer - Mehrere Verkehrsunfälle auf A33

Ein plötzlich einsetzender Hagelschauer hat am Sonnabendnachmittag für zahlreiche Verkehrsunfälle auf der Autobahn 33 im Landkreis Osnabrück gesorgt. Zwischen den Anschlussstellen Hilter und Borgloh/Kloster Oesede kam es in beiden Richtungen mehrfach zu Unfällen. Es soll nach Informationen des NDR in Niedersachsen mindestens eine schwer verletzte Person sowie mehrere leicht Verletzte gegeben haben. Auch auf der A31 im Emsland kamen Autos ins Rutschen. Dort sei es bei Blechschäden geblieben, teilte die Polizei mit.

VIDEO: Hagelschauer löst Unfallserie auf A33 aus (1 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 09.04.2022 | 18:00 Uhr