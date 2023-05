Stand: 29.05.2023 08:40 Uhr Planwagen rollt in Graben und kippt um: 13 Menschen verletzt

Bei einem Unfall mit einem Planwagen sind am Sonntagabend 13 Menschen in Andervenne (Samtgemeinde Freren) verletzt worden. Ein Traktor sei mit dem Planwagen auf einem Schotterweg unterwegs gewesen, als sich der Anhänger gelöst habe, teilte eine Sprecherin der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim am Montag mit. Der Planwagen sei in einen Graben gerollt und auf dem Dach liegen geblieben. Durch den Aufprall seien drei Personen im Alter zwischen 19 und 58 Jahren schwer und neun weitere leicht verletzt worden. Ursache sei vermutlich ein technischer Defekt gewesen, hieß es weiter.

