Stand: 12.03.2021 14:42 Uhr Planenschlitzer: Diebe stehlen 800 Paar Schuhe aus Lkw

Im Landkreis Osnabrück haben Diebe rund 800 Paar Schuhe von einem Lastwagen gestohlen. Die Unbekannten schlitzten nach Angaben der Polizei in der Nacht zu Freitag die Plane des an der Autobahnraststätte Grönegau-Nord bei Melle geparkten Aufliegers auf und entwendeten die in Kartons verpackten Schuhe. Der Fahrer schlief in der Kabine und bekam von dem Diebstahl nichts mit, wie es hieß. Die Polizei hofft nun auf Zeugen, um den Fall aufzuklären. Hinweise nimmt die Autobahnpolizei Osnabrück unter der Telefonnummer (0541) 327 24 15 entgegen.

