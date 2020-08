Stand: 19.08.2020 13:30 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Pkw prallt gegen Baum: 60-Jähriger schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall ist am Mittwochmorgen in Bad Essen (Landkreis Osnabrück) ein 60-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Der Mann kam nach Polizeiangaben in Bad Essen in einer Kurve von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der 60-Jährige wurde in dem zerstörten Wagen eingeklemmt. Er musste von der Feuerwehr befreit werden und kam in ein Krankenhaus. Als Unfallursache geht die Polizei von gesundheitlichen Problemen des Fahrers aus, wie ein Sprecher mitteilte.

