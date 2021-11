Stand: 14.11.2021 14:12 Uhr Pkw in Haselünne gerät in Gegenverkehr - zwei Verletzte

Bei der Kollision zwei Autos in Haselünne (Landkreis Emsland) sind am Sonntagmorgen zwei Menschen verletzt worden. Eine 26 Jahre alte Frau war laut Polizei gegen 6.30 Uhr mit ihrem Wagen aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn der Bundesstraße 402 geraten. Dort kollidierte sie mit dem entgegenkommenden Auto eines 46-Jährigen. Die Frau wurde schwer, der Mann leicht verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht.

