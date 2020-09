Stand: 22.09.2020 12:24 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Pkw erfasst Dreijährigen - Kind schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Georgsmarienhütte (Landkreis Osnabrück) ist am Montagabend ein kleiner Junge schwer verletzt worden. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Nach Polizeiangaben erfasste ein Autofahrer mit seinem Wagen den Dreijährigen, als er auf ein Privatgrundstück einbog. Das Kind kam in ein Krankenhaus.

