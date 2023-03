Stand: 07.03.2023 08:34 Uhr Pfleger soll Altenheim-Bewohnerin in Lingen missbraucht haben

Ein Altenpfleger muss sich ab heute vor dem Amtsgericht in Lingen (Emsland) verantworten. Der 39-Jährige soll eine Hilfsbedürftige sexuell missbraucht haben. Der Mann habe in einem Lingener Altenheim Sex mit einer 72-Jährigen gehabt, die unter Demenz leide, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Der Beschuldigte habe dabei das Vertrauensverhältnis zu der Seniorin ausgenutzt. Bei einer Verurteilung drohe ihm bis zu fünf Jahre Haft, so ein Sprecher des Amtsgerichts.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 07.03.2023 | 06:30 Uhr