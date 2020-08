Stand: 18.08.2020 11:08 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Pferde pflegen Naturpark mit

Erstmals setzt der Landkreis Osnabrück im Naturpark "TERRA.vita" Arbeitspferde für den Naturschutz und die Landschaftspflege ein. Die Tiere werden ab sofort unter anderem am Naturdenkmal "Heide am Gehn" eingesetzt. Dort ziehen sie beispielsweise eine Walze, die den Adlerfarn beseitigt. Die Pflanze nehme anderen Pflanzen den Lebensraum weg. Die Naturfläche wird seit einigen Jahren ökologisch wieder aufgewertet. Pferde werden meist in sensiblen Bereichen genutzt, in denen Böden nicht durch den Einsatz schwerer Maschinen verdichtet werden sollen.

