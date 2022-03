Stand: 01.03.2022 10:28 Uhr Pegel gefallen - Hubbrücke in Meppen wieder außer Betrieb

Weil die Pegelstände in den Flüssen wieder zurückgehen, ist der Betrieb der Hubbrücke über die Hase in der Meppener Innenstadt ab sofort wieder eingestellt. Das teilt das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt in Meppen mit. Autos, Fußgänger und Radfahrer müssen also nicht mehr vor der Brücke warten, wenn ein Schiff passieren will.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 01.03.2022 | 09:30 Uhr