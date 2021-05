Stand: 06.05.2021 12:07 Uhr Pedelecfahrer in Osterwald bei Unfall schwer verletzt

In Osterwald im Landkreis Grafschaft Bentheim sind am Mittwoch zwei Pedelecfahrer bei einem Unfall schwer verletzt. Die 60-jährige Frau und der 70-jährige Mann waren nach Polizeiangaben gegen 12.45 Uhr auf der Leestraße in Richtung Neuer Diek unterwegs. Beim Überqueren der Kreuzung zur Brookstraße übersahen sie demnach den VW Touran eines 52-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und der 60-Jährigen auf ihrem Fahrrad. Ihr 70-jähriger Begleiter stürzte beim Brems- und Ausweichversuch. Beide Radfahrer mussten mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 06.05.2021 | 13:30 Uhr