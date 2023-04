Stand: 02.04.2023 10:19 Uhr Pedelec-Fahrt mit 2,74 Promille endet in Polizeigewahrsam

Am Samstagabend ist ein 35-Jähriger mit seinem Pedelec in deutlich sichtbaren Schlangenlinien in Lathen (Landkreis Emsland) eine Straße entlanggefahren. Das teilte die Polizei mit. Beamte stoppten den Mann demnach, da er stark alkoholisiert schien. Ein Test vor Ort zeigte den Angaben zufolge 2,74 Promille an. Der Mann wurde zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht. Da er nicht nur stark alkoholisiert, sondern auch äußerst aggressiv gewesen sei, habe man ihn anschließend zur Ausnüchterung in Polizeigewahrsam genommen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 02.04.2023 | 09:00 Uhr