Pedelec-Fahrerin wird bei Kollision mit Auto schwer verletzt

Eine Pedelec-Fahrerin ist in der Nacht zu Freitag in Alfhausen (Landkreis Osnabrück) mit einem Auto zusammengestoßen und wurde dabei schwer verletzt. Laut Polizei fuhr die 17-Jährige unvermittelt auf die Fahrbahn. Der Fahrer eines herannahenden Autos bremste zwar noch, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die junge Frau musste ins Krankenhaus gebracht werden - ihre Verletzungen seien allerdings nicht lebensgefährlich. Die beiden Insassen des Pkw blieben unverletzt. Das Pedelec zerbrach bei dem Zusammenprall in zwei Teile. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Jugendlichen eine Blutprobe zur Bestimmung des Blut-Alkoholwerts entnommen.

