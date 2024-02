Stand: 25.02.2024 09:22 Uhr Pedelec-Fahrerin bei Unfall mit Auto lebensgefährlich verletzt

In Werpeloh ist am Samstag eine Pedelec-Fahrerin bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei im Emsland wollte die 77-Jährige eine Straße überqueren, als das Auto einer 59-Jährigen sie erfasste. Die Pedelec-Fahrerin wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

